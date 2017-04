Actualidade

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, refutou hoje a ideia de uma generalização da violência no futebol e frisou que todos os agentes desportivos "são responsáveis" no combate a este fenómeno.

Em declarações à margem de uma cerimónia de homenagem aos 'Lisbon Lions', a equipa do Celtic que venceu a Taça dos Campeões Europeus de 1967 no Estádio Nacional, no Jamor, o governante reconheceu, porém, que "não há varinhas mágicas" para acabar com estes episódios e que este será sempre "um combate de longa duração" para todos.

"Recuso uma ideia de generalização da violência no desporto. Não existe. Há no futebol cerca de 174 mil jogos por época. Há, de facto, episódios e fenómenos que são condenáveis, como as agressões aos árbitros, mas que são também muitas vezes o envolvimento das próprias famílias, o fenómeno da violência associada às claques e aos próprios dirigentes desportivos", disse.