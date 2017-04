Autárquicas

A Comissão Política Nacional do PSD aprovou hoje mais 55 candidatos a presidentes de câmara, incluindo três acordos de coligação com o CDS-PP, mas que têm cabeças de lista indicados pelos democratas-cristãos.

De acordo com a 'newsletter' do PSD hoje divulgada, foram homologados os acordos de coligação para Portimão, Alcochete e Constância, todos com cabeças de lista apontados pelo CDS-PP, e cujos nomes não são divulgados pelos sociais-democratas.

Reunida hoje à tarde na sede nacional do PSD, a Comissão Política Nacional do PSD homologou ainda outros 52 candidatos a presidentes de câmara, incluindo a ratificação dos cabeças de lista do partido a dez municípios da Região Autónoma da Madeira.