O Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Japão aumentou 0,2% em março, em termos anuais homólogos, subindo pelo terceiro mês consecutivo após mais um ano de quedas, indicam dados oficiais hoje divulgados.

O índice manteve a alta iniciada em janeiro, quando o IPC sofreu o primeiro avanço em 13 meses, uma mudança de tendência em linha com a estratégia de flexibilização empreendida pelo Banco do Japão com vista a pôr termo ao longo ciclo deflacionista da terceira economia mundial.

O índice - que exclui os alimentos frescos devido à sua excessiva volatilidade - manteve-se igual face a fevereiro.