Actualidade

Os rebeldes talibãs do Afeganistão anunciaram hoje o lançamento da "ofensiva da primavera" contra as "forças estrangeiras" estacionadas no país.

A ofensiva, de cariz anual, foi batizada de "Operação Mansour", nome do antigo líder dos talibãs que foi morto, no ano passado, num ataque de 'drones' dos Estados Unidos.

"O principal alvo da 'Operação Mansour' vai ser as forças estrangeiras, as suas infraestruturas militares e serviços de informações, e a eliminação dos seus mercenários locais", indica um comunicado dos talibãs.