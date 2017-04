Actualidade

Pequim e Macau rejeitaram hoje o relatório da União Europeia, divulgado na quinta-feira, em que Bruxelas pede uma "maior participação da população" de Macau na eleição do chefe do Executivo.

Em comunicado, o Governo do território "rejeita veementemente o relatório anual da União Europeia sobre Macau, emitido depois do estabelecimento da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau], do qual constam comentários irresponsáveis e que não estão conforme os factos, tratando-se de uma ingerência na política interna da China".

O Governo de Macau frisa ainda que a "estabilidade política, o desenvolvimento económico, a harmonia social e a garantia dos direitos da população de Macau de acordo com a lei, ultrapassam quaisquer condições alguma vez registadas na história de Macau".