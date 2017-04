Actualidade

O relatório firmado por PS e Bloco de Esquerda e resultante de um Grupo de Trabalho formado sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa pede do Governo "cenários concretos" de reestruturação da mesma, para serem utilizados em discussões europeias.

"É importante que o Governo tenha estudado e preparado cenários concretos de reestruturação da dívida pública ao setor oficial que possam ser utilizados como base de discussão em potenciais futuras negociações multilaterais no contexto europeu sobre o endividamento excessivo", frisa o texto, que será hoje apresentado no parlamento e a que a agência Lusa teve acesso.

O Governo, aponta o texto, de 80 páginas, poderá contribuir para esse processo de negociação "com propostas construtivas que possam ser utilizadas não só no caso de Portugal, mas também com outros" Estados-membros da União Europeia.