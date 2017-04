Actualidade

Pelo menos 133 pessoas morreram no Peru desde o início do ano, na sequência das chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terras no país, de acordo com dados oficiais divulgados na quinta-feira.

O Centro de Operações de Emergência (COEN) peruano indicou que perto de 190 mil pessoas perderam as suas casas e mais de 1,1 milhões foram materialmente afetadas pelas intempéries, atribuídas ao fenómeno "El Niño".

As regiões mais afetadas são as da capital, Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura e Tumbes, no norte do país.