Actualidade

O SWR Barroselas Metalfest dá hoje início à 20.ª edição, que decorre até domingo com 50 bandas em três palcos, 20 das quais numa área de acesso gratuito naquela vila de Viana do Castelo.

O cartaz da edição deste ano conta com bandas como Mayhem, Aborted, Venom Inc, Extreme Noise Terror, Inquisition ou Master, para além de duas dezenas de grupos que vão atuar na SWR Arena, de entrada livre, e que contam com a curadoria dos festivais Otero Brutal Fest, em Oviedo, Milhões de Festa, em Barcelos, e das editoras nacionais Signal Rex, Raging Planet e HellDprod.

"Há de tudo um pouco, do black metal ao grindcore, do rock ao death metal, e motivos não faltam para rumar a Barroselas e abanar o capacete, ainda que não se tenha bilhete", escreveu a organização do festival que tem campismo gratuito, encontros com artistas, para além do que classificam como "futebol brutal".