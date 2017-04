Actualidade

A Procuradoria federal da Alemanha anunciou hoje a detenção de um sírio, de 23 anos, em Biberach, no sul do país, suspeito de pertencer ao grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O mandado de busca e detenção contra o suspeito, identificado como Emad A., foi emitido por um juiz de instrução do Supremo Tribunal.

Na detenção participaram forças especiais da polícia, as quais efetuadas buscas no domicílio do suspeito, onde foi apreendido material alegadamente incriminatório.