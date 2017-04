Brexit

O presidente do Conselho Europeu advertiu hoje que o futuro das relações da União Europeia com o Reino Unido só deve ser discutido numa fase mais adiantada das negociações em torno do 'Brexit', uma vez acordados os termos da separação.

Na carta-convite hoje endereçada aos chefes de Estado e de Governo, que se reunirão no sábado em Bruxelas, naquele que é formalmente o primeiro Conselho Europeu a 27, para adotar as diretrizes para as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Donald Tusk defende que é fundamental tratar do passado antes de discutir o futuro, devendo ser dada prioridade às matérias que os "Vinte e Sete" querem ver salvaguardadas.

"Devo sublinhar um elemento das nossas orientações propostas, que considero ser chave para o sucesso destas negociações, pelo que deve ser absolutamente compreendido e aceite por todos. Refiro-me à ideia de uma abordagem faseada, o que significa que não discutiremos as nossas relações futuras com o Reino Unido até termos alcançado progressos suficientes nas questões principais relativas à saída do Reino Unido da UE", escreve Tusk na missiva enviada aos líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro António Costa.