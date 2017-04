Actualidade

O Tribunal da Relação do Porto agravou para 16 meses de prisão a pena, suspensa, de um sargento responsável pela morte de um soldado num acidente com um dumper na Escola Prática de Serviços do Exército Português, Póvoa de Varzim.

Em nota publicada no seu site, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP) acrescenta que, na primeira instância, o arguido tinha sido condenado a quatro meses de prisão, com pena suspensa, por homicídio por negligência. O Ministério Público recorreu da decisão.

Os factos remontam a 9 de outubro de 2014, na Escola Prática de Serviços do Exército Português, em Beiriz, Póvoa de Varzim.