A taxa de inflação homóloga na zona euro situou-se, em abril, nos 1,9%, face aos 1,5% em março, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da zona euro, dos principais componentes da inflação, a energia é o que registou um maior aumento dos preços, em abril: 7,5% que comparam com 7,4% em março.

Os preços subiram ainda no setor dos serviços (1,8%, acima dos 1,0% em março), no da alimentação, álcool e tabaco (1,5%, abaixo dos 1,8% em março) e também no dos bens industriais não energéticos (0,3%, estável face a março).