Actualidade

A Pharol, acionista maioritária da Oi, reduziu em 2016 os prejuízos para 75,1 milhões de euros, face aos 693,9 milhões de euros de perdas em 2015, segundo o relatório e contas consolidadas de 2016 da empresa.

Divulgado hoje na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVBM), o relatório da Pharol, liderada por Luís Palha da Silva, justifica os prejuízos com uma perda de 48,7 milhões de euros, devido à redução do valor expectável de recuperação do instrumento de dívida Rio Forte, e uma perda líquida de 4,9 milhões de euros relativos à desvalorização da opção de compra sobre ações da Oi.

A estes fatores juntam-se ainda os custos operacionais consolidados de 7,0 milhões de euros e a perda líquida de 13,2 milhões de euros decorrente da imparidade registada sobre o investimento da Oi e da apropriação dos resultados da Oi incluindo os respetivos ajustamentos efetuados.