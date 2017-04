Actualidade

As ações da Pharol, acionista maioritária da Oi, seguem hoje a cair 4,84% para 0,236 euros, depois da empresa ter divulgado os resultados de 2016, quando reduziu os prejuízos para 75,1 milhões de euros.

A Pharol, liderada por Luís Palha da Silva, divulgou hoje de madrugada o Relatório e Contas Consolidadas de 2016, no qual apresenta uma redução dos prejuízos para 75,1 milhões de euros, face aos 693,9 milhões de euros de perdas em 2015.

Divulgado hoje na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o relatório da Pharol justifica os prejuízos com uma perda de 48,7 milhões de euros, devido à redução do valor expectável de recuperação do instrumento de dívida Rio Forte, e uma perda líquida de 4,9 milhões de euros relativos à desvalorização da opção de compra sobre ações da Oi.