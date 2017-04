Actualidade

A China iniciará, em 2019, a construção da sua estação espacial, um programa que pode avançar depois do êxito alcançado pela nave de carga Tianzhou 1, lançada na semana passada, anunciou hoje o diretor do programa espacial chinês, Wang Zhaoyao.

A nave Tianzhou 1 concluiu na quinta-feira o processo de recarga de combustível do laboratório espacial Tiangong 2, ao qual se atrelou no passado sábado, dois dias depois do seu lançamento.

Esta recarga, que se prolongou durante cinco dias, confirmou o "grande êxito da missão", afirmou Wang, citado pela imprensa chinesa.