Actualidade

O Turismo de Portugal recebeu 19 candidaturas de operadores que querem atuar no mercado português de apostas 'online' e atribuiu seis licenças nos últimos dois anos, desde que o regulamento desta atividade foi aprovado.

O Governo aprovou o regime jurídico dos jogos e apostas 'online' em 29 de abril de 2015, assinalando-se este sábado os dois anos do regulamento que passou a permitir a atividade do jogo 'online' em território português.

Fonte do Turismo de Portugal indicou à Lusa que, até à data, foram apresentadas 19 candidaturas e que, "por regra, cada candidatura tem mais do que um pedido de licença", acrescentando que "há pedidos para todas as categorias de jogos e apostas reguladas na lei".