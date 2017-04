Actualidade

O presidente executivo do CaixaBank quer que o BPI tenha a mesma trajetória de crescimento que o banco espanhol teve em Espanha, tornando-se na primeira entidade bancária portuguesa nos próximos anos.

Na apresentação que fez esta manhã em Barcelona dos resultados do primeiro trimestre do CaixaBank, Gonzalo Gortázar afirmou que o atual plano de 100 dias que está a ser implementado no BPI está em "muito bom caminho" e "no futuro haverá uma aceleração quase permanente" no crescimento do banco português.

"Tenho o 'feeling' que vamos cumprir as sinergias anunciadas e conseguir que o BPI possa ter o mesmo tipo de evolução" que o CaixaBank teve em Espanha, tornando-se no primeiro banco português, afirmou Gortázar.