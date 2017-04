Incêndios

As aulas na Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar, que hoje foi evacuada devido a um incêndio florestal, "retomam normalmente" na terça-feira, disse à Lusa a diretora.

"A situação está calma. Ainda não esta totalmente controlada, mas as chamas já não estão junto à escola. Na terça-feira as aulas retomam normalmente", disse Teresa Gandra, que elogiou a colaboração dos alunos e responsáveis da escola e o "auxílio pronto" dos meios de socorro.

O incêndio deflagrou hoje, cerca das 09:00, no lugar de Paradela, São Pedro da Cova, numa área pequena de floresta. Mas, por se encontrar próximo de casas, provocou "algum pânico", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.