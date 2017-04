Actualidade

O Governo de Macau proibiu hoje a venda de aves vivas, depois de, em dezembro passado, ter sido registado um caso de infeção humana de gripe aviária.

A proibição de venda entra em vigor na segunda-feira, com o fim de "todas as atividades de transações comerciais e venda a retalho de aves vivas destinadas ao consumo humano", anunciou José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Há muito que a proibição da venda de aves vivas era discutida, por motivos de saúde pública, mas o Governo tinha vindo a adiar a medida, contestada pela população e pelos vendedores.