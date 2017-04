Actualidade

A força de interposição da paz da organização da África Ocidental na Guiné-Bissau (Ecomib) já não começa a sair hoje do país, por falta de orientações nesse sentido, disse à Lusa fonte do comando do contingente em Bissau.

O Estado-Maior da Ecomib "ainda não recebeu nenhuma indicação do Alto-Comando do contingente" que se encontra em Abuja, Nigéria, disse a mesma fonte, precisando que ainda se aguarda por uma resposta ao pedido formulado sobre a retirada.

A fonte sublinhou que mesmo que houvesse uma resposta, a retirada não se poderia efetivar de forma rápida, ou seja, num período inferior a duas semanas.