A Pharol, acionista maioritária da Oi, convocou hoje duas assembleias-gerais de acionistas para 26 de maio, em Lisboa, uma relativa à eleição de novos membros para o triénio 2015-2017 e a outra sobre os resultados da empresa em 2016.

Em comunicado divulgado na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol, liderada por Luís Palha da Silva, convocou os acionistas para uma assembleia-geral extraordinária para as 10:00 de dia 26 de maio, com o objetivo de deliberar sobre a eleição dos membros da mesa da Assembleia Geral e do vogal do Conselho Fiscal Suplente para completar o mandato relativo ao triénio 2015-2017.

Nesta reunião magna, deverá ainda deliberar sobre a ratificação da cooptação do administrador José Manuel Melo da Silva para completar o mandato em curso (2015-2017).