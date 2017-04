Actualidade

Os negócios do comércio a retalho caíram 2,4% em março, face ao mês anterior, mas comparando com março do ano passado registaram uma subida de 4,7%, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os negócios com Produtos não Alimentares subiram 5,5% em março, em termos homólogos, e acima do aumento de 2,8% de fevereiro, enquanto os de Produtos Alimentares registaram um aumento homólogo de 3,5%, após terem diminuído 0,1% em fevereiro.

Comparando com o mês anterior, o índice de volume de negócios no comércio a retalho diminuiu 2,4%, abaixo do aumento de 2,8% do mês anterior.