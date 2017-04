Inquérito/CGD

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues disse hoje não ter tido dúvidas de que os administradores estavam isentos da apresentação das declarações, considerando que o Governo "deixou de ter condições políticas" para manter o acordado.

"O assunto era claro, é branco ou preto, no meu espírito não havia nenhuma dúvida", afirmou António Domingues, durante a audição parlamentar que decorre na Comissão de Inquérito à atuação do atual Governo sobre a nomeação e demissão da anterior administração do banco público.

Questionado pelo deputado do CDS-PP João Almeida sobre como formulou o juízo de que o Governo tinha aceitado essa condição - isenção de apresentar as declarações de rendimentos e patrimónios no Tribunal Constitucional (TC) -, o ex-presidente da CGD respondeu: "Formulei esse juízo em resultado do diálogo que tive com os meus interlocutores e reforcei-o com as alterações legislativas [do Estatuto do Gestor Público] que o Governo procedeu".