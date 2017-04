Migrações

A Hungria concluiu a construção de uma segunda cerca ao longo da sua fronteira com a Sérvia para impedir a passagem de refugiados, anunciou hoje o primeiro-ministro, o conservador nacionalista Viktor Orban.

"É uma cerca que praticamente não se pode atravessar", explicou o chefe do Governo, numa entrevista concedida à rádio pública Kossuth, advertindo que a "Hungria terá de conviver com a pressão migratória" no futuro.

O Governo húngaro construiu no outono de 2015 uma primeira cerca nas suas fronteiras com a Sérvia e a Croácia para reter os refugiados que naquela altura atravessavam o país para chegar a países mais ricos da União Europeia, como a Áustria, a Alemanha ou a Suécia.