Actualidade

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que alarga o âmbito do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca, nomeadamente assegurando o pagamento das contribuições para a Segurança Social durante o período de apoio.

De acordo com uma nota publicada na quinta-feira no 'site' da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde ao diploma que garante que o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca vai ser aplicado a mais situações do que atualmente, passando a assegurar também o pagamento das contribuições para a Segurança Social durante o período de apoio.

A alteração aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros de 30 de março consagra também "um regime de pagamento de contribuições e quotizações à Segurança Social que assegura, durante o período da concessão do apoio, uma carreira contributiva regularizada aos profissionais da pesca".