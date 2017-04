Actualidade

Os administradores da Pharol Luís Palha da Silva e Rafael Mora, este último que entretanto renunciou ao cargo, receberam um total de 561 mil euros pelas funções na empresa em 2016, entre os 876,15 mil euros destinados ao conselho de administração.

O relatório e contas da Pharol, hoje divulgado no regulador, mostra que o líder da empresa, Luís Palha da Silva, foi quem mais recebeu, num total de 294 mil euros, seguindo-se Rafael Mora, que auferiu 267,36 mil euros no exercício de 2016, tendo sido os únicos administradores executivos da empresa e absorvendo mais de metade das remunerações.

Convém lembrar que em março foi anunciada a renúncia de Rafael Mora aos respetivos cargos de membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Pharol, designação assumida pela antiga PT SGPS na sequência da venda da PT Portugal à Altice, tendo sido substituído por João do Passo Vicente Ribeiro no primeiro cargo.