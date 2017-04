Actualidade

Virgolino de Jesus, pai do treinador de futebol do Sporting Jorge Jesus, morreu hoje de manhã, informou o clube 'leonino'.

"Hoje é um dia triste para toda a família sportinguista. Virgolino de Jesus, pai do nosso 'Míster' Jorge Jesus, antigo atleta do Sporting Clube de Portugal, onde partilhou os relvados com os 5 Violinos, e Sócio n.º 1.017, faleceu esta manhã", refere o Sporting numa nota publicada no seu site oficial na internet.

A Jorge Jesus, o Sporting manifesta a sua "mais profunda solidariedade e as mais sentidas condolências".