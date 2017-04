Inquérito/CGD

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), António Domingues, lamentou hoje ter interrompido o seu trabalho à frente do banco público, considerando que a aprovação da recapitalização durante o seu curto mandato foi um serviço importante ao país.

"Tenho muita pena de ter saído da CGD. Interrompi uma carreira [no Banco BPI] e era algo que não me apetecia muito fazer. O meu objetivo principal era recapitalizar a CGD e fazer tudo para que isso pudesse acontecer", afirmou perante os deputados que integram a nova comissão parlamentar de inquérito ao banco estatal.

"Estava a gostar do que fazia, da equipa que encontrei. E queria que a CGD fosse capaz de apoiar a economia portuguesa de uma maneira mais correta do que fez algumas vezes no passado. Foi um plano [de reestruturação] prudente", assinalou.