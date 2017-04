Actualidade

O crescimento da economia dos Estados Unidos foi de 0,7% no primeiro trimestre, o mais fraco em três anos, anunciou hoje o Departamento do Comércio.

De janeiro a março, o primeiro trimestre da administração Trump, o Produto Interno Bruto (PIB) da primeira economia mundial cresceu a um ritmo anual de 0,7%, de acordo com a primeira estimativa do Departamento do Comércio.

Os analistas, apesar de esperarem um abrandamento do crescimento, apontavam para uma expansão de 1,1%, acima do anunciado, depois de um aumento do PIB de 2,1% no último trimestre de 2016.