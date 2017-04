Actualidade

O Benfica endereçou "as mais sentidas condolências" ao treinador de futebol do Sporting Jorge Jesus pela morte do seu pai, Virgulino de Jesus, que morreu hoje de manhã, aos 92 anos.

"Neste momento difícil, fica para sempre na memória o homem e o atleta que honrou as cores do Sporting Clube de Portugal e de outros clubes", escreveu o Benfica no seu site oficial na internet.

Antes, o Sporting tinha escrito, também numa nota publicada no seu site oficial, que "hoje é um dia triste para toda a família sportinguista".