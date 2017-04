Actualidade

O número de desempregados no Brasil atingiu o recorde de 14,2 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2017, o que representa 13,7% da força de trabalho do país, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).

É o valor mais alto do desemprego no país desde 2012, quando a taxa começou a ser medida com mais rigor pelo IBGE.

Nos três primeiros meses de 2017, o desemprego saltou 2,8 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2016 e 1,7 pontos percentuais em comparação com os dados registados entre outubro e dezembro do ano passado.