Actualidade

O PS, pelo deputado e porta-voz João Galamba, declarou hoje pretender um grande consenso nacional sobre a necessidade do Banco de Portugal (BdP) assegurar mais dividendos que sirvam para aliviar o custo da dívida.

"No entendimento do grupo de trabalho, o BdP tem uma política de provisionamento que priva o Orçamento do Estado de um conjunto importante de recursos públicos que faria muita diferença na consolidação orçamental dos próximos anos", vincou o socialista, falando em conferência de imprensa no parlamento onde está hoje a ser apresentado o relatório firmado pelo PS e Bloco de Esquerda e que resultou de um grupo de trabalho sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa.

"Espero sinceramente que o debate que apresentamos no relatório cause um certo sobressalto nacional para nesta área em particular haver um grande consenso", pediu João Galamba.