Actualidade

O filme "Odd is an egg", realizado por Kristin Ulseth e coproduzido por Luís da Matta Almeida, foi eleito como a melhor curta-metragem de animação do Festival de Cinema de Tribeca, que termina no domingo em Nova Iorque.

A realizadora norueguesa revela "um grande potencial", com um filme cuja história é "doce e comovente" e tem uma imagem "artística, elegante e impressionante", lê-se na justificação do júri divulgada pelo festival.

"Odd is an egg", que já tinha sido estreado em fevereiro em Berlim, é um filme que combina animação em 2D e 3D e adapta um livro homónimo da autora norueguesa Lisa Aisato.