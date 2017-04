Actualidade

O Conselho Metropolitano do Porto (CmP) decidiu hoje lançar um concurso público para a elaboração de um "plano geral de mobilidade e transportes" que defina e articule as necessidades dos vários municípios nestas áreas.

Para o presidente do CmP, Emídio Sousa, autor da proposta, este plano justifica-se devido à necessidade de planear a mobilidade e os transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP) a "dez, 15 ou 20 anos".

O também presidente da Câmara de Santa Maria da Feira defendeu o fim das portagens na Circular Regional Exterior do Porto (CREP) como forma alcançar o objetivo para que foi construída: canalizar para aquela via o trânsito pesado que atravessa o Porto, descongestionando a Via de Cintura Interna (VCI).