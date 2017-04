Actualidade

O FC Porto cumpriu hoje o último treino antes da visita de sábado ao Desportivo de Chaves, para a 31.ª jornada da I Liga de futebol, ainda sem Danilo, submetido a tratamento e trabalho de ginásio.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', à exceção de Danilo, todo o plantel treinou às ordens do treinador Nuno Espírito Santo e está disponível para a partida em Chaves.

Com a integração em pleno no treino de quinta-feira do avançado mexicano Jesús Corona, o médio Danilo Pereira, suturado no joelho esquerdo com nove pontos, passa a ser o único caso clínico do plantel portista.