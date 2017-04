Actualidade

O suspeito do atropelamento mortal ocorrido junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, na madrugada de sábado, e que se entregou na quinta-feira às autoridades, vai ser presente a um juiz no sábado, informou hoje o tribunal.

O homem, de 35 anos, era para ser presente esta tarde a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, mas, devido à realização de uma diligência, o suspeito só irá ser presente ao juiz de instrução criminal no sábado, a partir das 09:30, para aplicação das medidas de coação.

Luís Pina, com ligações a uma claque do Benfica, entregou-se ao início da tarde de quinta-feira à Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, acompanhado pelo seu advogado, Carlos Melo Alves que, à saída das instalações da PJ disse aos jornalistas que o seu constituinte "não matou ninguém" acrescentando que, o que aconteceu, "foi um acidente" provocado pela fuga aos adeptos do Sporting.