O governo espanhol reviu em alta as previsões de crescimento da economia espanhola para 2,7% em 2017 e 2,5% em 2018, duas e uma décima a mais, respetivamente, em relação à previsão anterior.

Os números constam do novo quadro macroeconómico que acompanha a atualização do Programa de Estabilidade 2017-2020 aprovado hoje em Conselho de Ministros para ser enviado a Bruxelas ainda antes do fim de abril.

A nova projeção aponta para um crescimento médio anual para estes quatro anos de 2,5% e uma taxa similar para o emprego, o que permitirá a criação de meio milhão de postos de trabalho anuais e a redução da taxa de desemprego para 11,2% em finais de 2020, informou o Ministério das Finanças em comunicado.