literatura

Durante duas semanas, a freguesia transforma-se na Capital da Leitura, que conta com um diversificado conjunto de atividades em torno dos livros.

Direcionado para públicos de diferentes faixas etárias, o programa vai realizar-se um pouco por toda a freguesia. Algumas actividades decorrem em espaços públicos e outras dentro de portas, ou em escolas do 1.º ciclo.

Destaque para uma visita ao Hospital dos Livros da Biblioteca Nacional de Portugal, um colóquio e uma mostra biográfica a propósito do bicentenário da morte de Jane Austen, no mesmo local, e a sessão inaugural do Grupo de Leitores de Alvalade, com Nuno Camarneiro.

No Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, o Dia da Mãe vai ser assinalado com a presença de Rodolfo Castro, “o pior contador de histórias do mundo”, enquanto no bar Popular Alvalade vai haver um espetáculo de Poesia Performativa, por Paulo Condessa. O auditório da sede da Junta de Freguesia de Alvalade recebe Carlos Vaz Marques que vai moderar a conferência São Livros para os meus Ouvidos, com o poeta Pedro Mexia e o músico Samuel Úria.

Esta quinzena dedicada ao livro e à literatura culminará numa Feira do Livro Infantil, que se vai realizar no dia 14 de maio, nos jardins do Bairro das Estacas. Entre as 10h e as 19h, haverá várias iniciativas dirigidas às famílias, incluindo oficinas, uma visita ao atelier da ilustradora Danuta Wojciechowska e um piquenique literário em que os participantes serão convidados a levar livros que já não lêem e a trocá-los com o vizinho do lado.

Também no dia 14 de maio, no âmbito da Feira do Livro Infantil, vai assinalar-se o 35.º aniversário da coleção “Uma Aventura”, com a presença das autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. A iniciativa Alvalade Capital da Leitura conta com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e da Câmara Municipal de Lisboa, entre outras entidades.