A exposição do concurso World Press Photo 2017 abre hoje ao público, no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.

Entre a grande diversidade das 155 fotografias exibidas, encontramos a imagem de Burhan Ozbilici que retrata o assassinato do embaixador russo na Turquia. A foto escolhida pelo júri do prémio internacional mostra o polícia turco de pé, ao lado do corpo do embaixador Andrei Karlov, após o assassinato, que ocorreu durante um discurso, na inauguração de uma exposição de arte na capital da Turquia.

A imagem, captada por Burhan Ozbilici, fotógrafo da Associated Press, faz parte de uma série intitulada "An Assassination in Turkey" ("Um assassinato na Turquia"), que também conquistou o World Press Photo na categoria "Spot News - Stories".

É a terceira vez que a cobertura de um assassinato vence o concurso World Press Photo, sendo a mais conhecida a da morte de um suspeito guerrilheiro Vietcong, captada por Eddie Adams em 1968.

Na exposição, as fotografias percorrem oito categorias, desde o desporto, a natureza, a vida quotidiana, e revelam muita da violência atual no mundo: a guerra na Síria, a crise de refugiados que tentam atravessar o Mediterrâneo, onde muitos deles perdem a vida, as prisões nas Filipinas, onde os detidos dormem alinhados em escadas, sem poder esticar as pernas.

Nos projetos de fundo, surgem, entre outras, imagens de aspetos menos visíveis da vida no Irão, que possui uma das taxas mais elevadas do mundo de cirurgias ao nariz, ou temas relacionados com a natureza, com a criação de pandas gigantes em cativeiro para serem libertados na reserva natural de Wolong, na China.

A imagem vencedora deste ano foi escolhida entre 80.408 fotografias submetidas a competição por 5.034 fotógrafos de 125 países e o júri premiou 45 fotógrafos de 25 países.

A exposição, patente até 21 de maio, é organizada pela World Press Photo Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1955, e, à semelhança das edições anteriores, a realização é assegurada pela Revista Visão e pela SIC Notícias.