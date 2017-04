concerto

A banda inglesa de rock alternativo formou-se em 1994, em Londres e editou o álbum homónimo em 1996. Ainda no âmbito da celebração dos 20 anos desse disco, o grupo está de volta à estrada e brinda Portugal com dois concertos em nome próprio.

A banda de rock alternativo sobe ao palco do Pavilhão Multiusos de Gondomar já no próximo dia 1 de maio, às 20h30. No dia seguinte atua à mesma hora, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A banda traz ao País mais de duas décadas de canções, que incluem hits como Running Up That Hill, Every You Every Me, Song To Say Goodbye e Pure Morning.

Com o objetivo de registar a sua carreira de sucesso, os Placebo lançaram recentemente a coletânea A Place for Us to Dream, que reúne os maiores êxitos e o tema inédito, Jesus Son. Além da compilação retrospetiva de 20 anos, o grupo lançou o EP Lifes What You Make it, com seis temas, que até então eram desconhecidos do público, incluindo a nova música e uma versão de Lifes What You Make it, dos Talk Talk.

A primeira parte do espetáculo está assegurada por Digital 21 e Stefan Olsdal.

Lisboa

Coliseu dos Recreios | 2 de maio, às 20h30 (portas abrem às 19h30)

Gondomar

Pavilhão Multiusos | 1 de maio, às 20h30

Preço: €35 e €40