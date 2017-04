Actualidade

As compras com cartão cresceram 9% para 38.210 milhões de euros em 2016 face ao ano anterior, acompanhando "a evolução do consumo privado", aumento também explicado pelas compras feitas pelos turistas, que superaram os 3.000 milhões de euros.

Segundo o Relatório dos Pagamentos de 2016, que foi divulgado hoje pelo Banco de Portugal (BdP), as compras feitas com cartões cresceram 10,4% em número e 9% em valor, de 35.062 milhões de euros em 2015 para 38.210 milhões no ano passado, "acompanhando a evolução do consumo privado".

O banco central concluiu também que "o valor das compras efetuadas com cartões estrangeiros aumentou 14% em relação a 2015, refletindo a evolução do turismo", totalizando 3.140 milhões de euros.