Actualidade

O sindicato dos trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços (CEPES) emitiu um pré-aviso de greve para segunda-feira, para todos os trabalhadores do setor, que irão assinalar o Dia do Trabalhador com acções de luta por todo o país.

De acordo com um comunicado do CESP, filiado na CGTP, os trabalhadores do LIDL de Silves vão estar em greve, enquanto os seus colegas dos entrepostos da Marateca e de Torres Novas têm concentrações marcadas.

Para o Jumbo de Alverca e o Continente de Portimão estão previstas greves e para o Pingo Doce de Espinho e o Minipreço da baixa de Coimbra estão marcadas concentrações e desfiles.