Actualidade

O resultado líquido dos CTT recuou 50% no primeiro trimestre, face a igual período de 2016, para 10,3 milhões de euros, anunciaram hoje os Correios de Portugal.

Em igual período, os rendimentos operacionais diminuíram 1,5% para 177 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) desceu 27,2% para 24,9 milhões de euros, refere a empresa liderada por Francisco de Lacerda, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os rendimentos operacionais recorrentes caem 0,5% devido à queda dos outros rendimentos operacionais, nomeadamente o fim do acordo com a Altice [dona da PT Portugal] com impacto de 2,5 milhões de euros no trimestre", adiantam os Correios de Portugal.