O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,16% para 5.033,66 pontos, com a Pharol a liderar as perdas, seguida da NOS.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 10 recuaram e nove subiram. A Pharol caiu 4,84% e a NOS recuou 3,24%, depois de terem apresentado resultados.

Nas principais bolsas europeias não houve uma tendência clara. Londres caiu 0,46%, Paris desceu 0,08% e Frankfurt cedeu 0,05%, enquanto Madrid subiu 0,30% e Milão 0,06%.