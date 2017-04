Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, apelou hoje a um final de campeonato tranquilo e em que todos os intervenientes se respeitem, elogiando a mensagem positiva que os 'media' começam a passar.

"Quero pedir que se tenha um final de época responsável, tranquilo, em que todos se respeitem e que não se tente justificar nada. As pessoas têm que confiar no que fazem. Erros todos cometem e não devemos pegar nos nossos erros para estar a culpabilizar outras coisas. É o que eu peço", afirmou à Agência Lusa Luciano Gonçalves.

Em declarações à margem do início do projeto de cariz social 'Arbitragem no bairro', o presidente da APAF revelou que acredita "no valor das pessoas", que "pouco a pouco vão pondo a mão de consciência" para bem do futebol português.