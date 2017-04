Actualidade

O australiano Nick Kyrgios, 16.º tenista mundial e mais cotado entre os jogadores inscritos, desistiu do Estoril Open, devido ao falecimento do avô, anunciou hoje a organização.

Nick Kyrgios, que seria o primeiro cabeça de série do torneio português, foi finalista da primeira edição do Millennium Estoril Open, em 2015, e semifinalista o ano passado.

Esta é a segunda baixa de peso que o Estoril Open, que decorre entre 01 e 07 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, sofre no espaço de 24 horas, já que na quinta-feira o espanhol Albert Ramos, que seria o segundo pré-designado, também anunciou a sua desistência.