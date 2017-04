Actualidade

Os cursos de formação para detentores de cães perigosos vão começar em outubro e a certificação dos treinadores destes cães em julho, segundo uma informação a que a agência Lusa teve acesso.

De acordo com o documento, as datas foram marcadas pela GNR e deverão agora ser divulgadas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

As entidades responsáveis por estas formações e certificações são, de acordo com a lei, a GNR e a PSP, que já se coordenaram para poderem iniciar as formações de forma simultânea.