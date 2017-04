Actualidade

A Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disse hoje que até ao final do ano letivo haverá dados sobre a violência escolar no concelho.

Segundo o psiquiatra João Redondo, coordenador executivo da estrutura, foi realizado um estudo que incluiu alunos do ensino básico e secundário, de duas turmas de nove escolas públicas e privadas, que vai aferir o "grau de desregulação emocional e comportamental".

"Esta é a área em que estamos mais avançados. Nesta fase, estamos a proceder à análise dos resultados do estudo, que foi realizado por uma equipa multidisciplinar e multissetorial", disse o psiquiatra à agência Lusa, após o encerramento do segundo encontro sobre "Trauma, medo e violência. Direitos Humanos, hoje!", que decorreu no auditório da Fundação Bissaya Barreto, em Coimbra.