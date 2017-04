Actualidade

Brahimi vai falhar a deslocação do FC Porto a Chaves, da 31.ª jornada da I Liga, depois do Conselho de Disciplina (CD) de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter rejeitado o recurso apresentado pelos 'dragões'.

De acordo com o Porto Canal, o organismo manteve o castigo de dois jogos imposto ao médio argelino, que, por isso, vai mesmo ser baixa na formação de Nuno Espírito Santo frente ao Desportivo de Chaves.

Brahimi foi expulso no encontro da 29.ª jornada, frente ao Sporting de Braga, por palavras dirigidas ao árbitro, quando já estava sentado no banco, depois de ser substituído, e ficou ausente na ronda seguinte com o Feirense (0-0).