O selecionador português de futebol de sub-20, Emílio Peixe, vai revelar na terça-feira os convocados para o Mundial da categoria, na Coreia do Sul, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A lista de 21 jogadores será anunciada numa conferência de imprensa marcada para as 12:30, na Cidade do Futebol.

O Campeonato do Mundo de sub-20, marcado para a Coreia do Sul, disputa-se de 20 de maio e 11 de junho, sendo que a seleção lusa está inserida no Grupo C, juntamente com Costa Rica, Zâmbia e Irão.